Україна U21 з розкішним голом Кащука перемогла Хорватію на старті Євро-2023: відеоогляд матчу

У середу, 21 червня, молодіжна збірна України, яка зіграла в останньому спарингу внічию з Ірландією, стартувала у фінальному турнірі Євро-2023, який проходить на стадіонах Румунії та Грузії з 21 червня по 8 липня. У стартовій зустрічі в групі підопічні Руслана Ротаня у Бухаресті помірялися силами із суперниками з Хорватії і перемогли.

Чемпіонат Європи U21. Група В. 1-й тур

Україна U21 — Хорватія U21 — 2:0

Україна: Трубін, Вівчаренко, Таловєров, Батагов, Сич, Бражко (Желiзко, 83), Бондаренко, Брагару (Назаренко, 62), Криськів (Очеретько, 71), Кащук (В'юнник, 71), Сікан (Судаков, 83).

Голи: Кащук (19), Сікан (48).

Ще до стартової зустрічі на домашній арені бухарестського «Рапіда» українська команда зіткнулася із кадровими проблемами. Через серйозну травму із заявки на турнір довелося викреслити півзахисника «Зорі» Михайленка (його контракт належить «Динамо») та викликати замість нього гравця оборони «Чорноморця» Салюка. Крім того, з травмами з національної команди приїхали Мудрик та Ванат. Ротаню у грі з «клітчастими» довелося покладатися на тих, хто у строю. Зокрема, місце у воротах посів голкіпер національної збірної Трубін.

Саме впевнені дії воротаря «Шахтаря» не дозволили хорватам у першому таймі відігратися після того, як на 19-й хвилині півзахисник Кащук, накрутивши в чужому штрафному майданчику чотирьох (!) суперників, вивів українську збірну вперед — 1:0.

А на початку другого тайму гравець азербайджанського «Сабаха» додав до голу результативну передачу, вдало асистувавши Сікану, який головою спрямував м'яч у сітку воріт основного голкіпера грецького ПАОК Котарські – 2:0.

Після перерви хорвати завелися, у кількох моментах підопічним Ротаня відверто пощастило. Однак «жовто-сині» вистояли, здобувши важливі три очки на старті. Браво, хлопці!

Ще в одному матчі у квартеті В цього ж дня (о 21:45) на стадіоні «Стяуа» у Бухаресті зіграють Румунія та Іспанія.

Нагадаємо, що у 2-му турі групової стадії 24 червня відбудуться поєдинки Румунія — Україна та Іспанія — Хорватія. З групи до наступного раунду Євро-2023 вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України перемогла у відборі Євре-2024 команду Мальти.

Фото uefa.com

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