Одноклубник Мессі та Кривцова піддався смертельній небезпеці, гуляючи з дітьми в зоопарку (фото)

Великими неприємностями ледь не завершився сімейний похід до зоопарку Флориди для 32-річного Ніка Марсмана — голкіпера клубу «Інтер Маямі», за який з кінця зими виступає футболіст збірної України Сергій Кривцов.



Вибравшись на прогулянку з дружиною Наталі ден Деккер (на секундочку, Міс Нідерланди-2012) та двома дітьми, майбутній одноклубник зіркового Ліонеля Мессі був атакований та укушений тропічним отруйним павуком. Від гріха подалі спортсмена госпіталізували, і він провів у лікарні три дні.

«Зворотною стороною життя в тропічному кліматі є те, що якщо ви підете в зоопарк і вас укусить отруйний павук… зрештою вас госпіталізують на три дні. Рада, що ти повернувся додому, тепер одужуй швидше», — написала дружина футболіста на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька фото з медичного закладу.

Зазначимо, що голландець Марсман виступає за «Інтер Маямі» з літа 2021 року, куди перейшов із «Фейєноорда» на правах вільного агента. Щоправда, цього сезону Нік втратив місце в основному складі, провівши за клуб MLS лише один матч у розіграші Кубка США.

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