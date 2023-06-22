У ніч проти четверга, 22 червня, російська федерація завдала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БпЛА «Shahed» по Україні.

У Генштабі ЗСУ не повідомляли, які саме регіони були атаковані. Але пізнішн стало відомо, що рашисти, зокрема, завдали удару по Одещині. Підрозділи Сил оборони України знищили три дрони-камікадзе, один долетів до цілі. Спікерка ОК «Південь» Наталія Гуменюк зазначала, що жертв та критичних руйнувань немає. Місцеві телеграм-канали пишуть, що «прильот» був у складське приміщення.

В ранковому зведенні Генштабу також зазначається, що протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА «Shahed». Усі «шахеди» знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах Діброви і Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Проводив безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області, які нещодавно звільнили ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний гвинтокрил Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, на напрямку Рівнопіль — Старомайорське Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Як передає Military Media Center, там українські війська «завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

«Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області», — додав він.

Станом на ранок втрати ворога склали:

Фото Генштабу

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що поточні українські операції можуть мати не просто територіальні цілі. Не виключено, що ЗСУ проводять кілька наступальних операцій на всьому театрі, щоб поступово вивести з ладу російськв сили та створити умови для майбутнього основного удару.

«Втрати неминучі з обох сторін, але ретельне оперативне планування з українського боку, ймовірно, має на меті пом’якшити та збалансувати цю реальність з не менш важливим зауваженням про те, що деградація російської сили є цінною метою», — йдеться у звіті аналітиків. Також зазначається, що керівництво російскої ПВК «Вагнер» стурбовано тим, що російські сили зазнають великих втрат у живій силі та техніці внаслідок українських атак, які тривають, особливо на півдні України.

Зазначається, що наразі про успіх українських контрнаступів не слід судити лише за щоденними змінами контролю над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак вздовж усієї лінії фронту можуть базуватися на поступовому погіршенні та виснаженні росії.

Нагадаємо, що ЗСУ завдали потужного удару по мостах, що на адмінкордоні Херсонщини та Криму. «Прильоти» зафіксовані, зокрема, по Чонгарському мосту.

Фото Генштабу ЗСУ

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