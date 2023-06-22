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Україна

Мешканців Крима налякав землетрус, який вони прийняли за «бавовну»

10:49 22 червня 2023
Землетрус

Наприкінці весни землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера було зафіксовано під Полтавою, а у ніч проти 22 червня — біля берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі.

Як повідомляє Головний Центр спеціального контролю України, магнітуда становила 4,8 бала.

Фото Головного Центру спеціального контролю

У Центрі зазначили, що такий землетрус відноситься до відчутних, які відчуваються небагатьма людьми, які знаходяться усередині приміщення. Коливання можна порівняти з такими, що створює легка вантажівка. Уважні спостерігачі можуть помітити невеликі коливання легких предметів, вони більше відчутні на верхніх поверхах будинків.

Джерело землетрусу знаходилося у північній частині Чорного моря, у 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів.

Перед цим землетрус в районі Криму магнітудою 4 бали фіксувався 27 лютого 2023 року.

Кримчани в соцмережах ділили враженнями, уточнюючи, що це було — робота ППО, «прильоти» чи землетрус. Писали, що поштовхи відчувалися у Балаклаві. У деяких жителів «хитався диван» і «ходили ходуном двері». Кримчани писали, що «було страшно».

Нагадаємо, що після найсильнішого землетрусу, який забрав десятки тисяч життів людей у Туреччині та Сирії у лютому цього року, сейсмолог НАНУ Олександр Кендзера не виключав потужних поштовхів з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера на південному заході Одеської області. Він пов'язав це з тим, що Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина.

Фото з мережі

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