Полтавщину потрясло: у регіоні зафіксували підземні поштовхи

У Полтавській області 26 травня о 21:38:49 за київським часом стався землетрус з магнітудою 3,5 бали за шкалою Ріхтера. Про це поінформували у Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

Епіцентр поштовхів знаходився за 20 кілометрів на захід від Полтави на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус відноситься до «ледве відчутних». Його могли відчувати люди, які перебували у спокійному стані у приміщенні.

Вчені зазначають, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них відбулися 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7. Дещо потужніщшими коливання були 3 жовтня минулого року — 3,4.

Нагадаємо, що останній землетрус в Україні було зафіксовно 27 лютого 2023 року в Закарпатській області — з магнітудою 3,3 бали (за шкалою Ріхтера). Поштовхи відчувалися у районі селища Велика Добронь, що за 19 км на захід від Мукачева. Йому передував потужний землетрус у Туреччині, який забрав життя 5 громадян України.

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