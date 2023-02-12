Вчені не виключають в Україні землетрусу силою 8 балів: який регіон може постраждати найбільше

В Україні періодично фіксуються землетруси, які люди практично не відчувають. Так було, наприклад, наприкінці січня цього року на Буковині, де фіксували магнітуду 3,1 за шкалою Ріхтера. Проте вчені не виключають, що на території країни можливі й потужні землетруси, як недавні в Туреччині та Сирії, які, за попередніми даними, забрали життя вже понад 24 тисяч людей.

Про це попередив сейсмолог НАНУ Олександр Кендзера в ефірі телемарафону, пише sud.ua. На його думку, потужні поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході на Одещині. Це пов'язано з тим, що наша країна розташована у тому самому сейсмоактивному поясі, що й Туреччина.

Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи. Сейсмолог додав, що землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що призводить до накопичення енергії.

«Цей пояс утворився через те, що Євроазіатська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тож рано чи пізно там будуть землетруси», — сказав він і згадав про зону Вранча в Румунії — землетрус на цій плиті може відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та Закарпаття.

Матеріал із рекомендаціями експертів щодо дій під час землетрусу читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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