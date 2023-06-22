На Миколаївщині впіймали мисливця за «леопардами», який працював на російське ГРУ (фото)

У Миколаєві, де нещодавно викрили зрадника, який в інтересах ворога визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами ЗСУ, затримали ще одного запроданця — інформатор гру наводив російські ракети на заводи у місті та «полював» на західну військову техніку.

За інформацією Служби безпеки України, саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

«Вворожий поплічник передавав до гру місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків «Леопард» і бойових машин піхоти «Бредлі», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Інформатор гру отримував грошову винагороду від свого російського «куратора». Зрадника бул затримано під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

Фігурант — місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку поточного року. У поле зору загарбників він потрапив як активний користувач прокремлівських телеграм-каналів, де регулярно розміщував власні антиукраїнські коментарі під фейковими новинами.

Фото СБУ

Зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував «потрібні» відомості або «в темну» використовував своїх знайомих. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Фото СБУ

Фото СБУ

Мешканцю Миколаєва повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, його взято під варту. Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми.

Раніше СБУ затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який «наводив» ракети ворога на місто.

Фото СБУ

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram