Навідником російських ракет на Запоріжжі виявився колишній депутат міськради (фото)

В Запорізькій області Служба безпеки України затримала колишнього депутата-комуніста Запорізької міськради, який «наводив» російські ракети на Україну. Про це повідомили у відомстві.

«Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб під час спецоперації у Запоріжжі. За його наведенням російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту в квітні та травні поточного року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону. За даними слідства, ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який у 2001 році отримав 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після виходу „на волю“ вступив до місцевого осередку забороненої компартії і у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій „Союз радянських офіцерів“ та „Безсмертний полк“», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

«Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні „однопартійці“ фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він „в темну“ отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав рф для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник „звітував“ про їхні наслідки до фсб», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як писали «ФАКТИ», раніше співробітники СБУ викрили ворожого інформатора, який «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві.

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