Змушував жінок зніматися в порно: скандальному інфлюенсеру Ендрю Тейту висунуто звинувачення у зґвалтуваннях

Скандально відомому блогеру Ендрю Тейту, який для певної групи інтернет-користувачів став кумиром, пред'явлені звинувачення у зґвалтуваннях, контрабанді та торгівлі людьми, створенні злочинного організованого угрупування з метою сексуальної експлуатації жінок. Такі ж звинувачення висунуто проти рідного брата блогера Трістана Тейта та двох їхніх спільників. Усі вони продовжують заперечувати свою провину.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ендрю та Трістан були заарештовані у грудні 2022 року в Бухаресті. У столиці Румунії брати Тейти досить довго ховалися від британського правосуддя.

Відео, які Ендрю викладав у мережі, демонстрували його багатство та вільний спосіб життя. Тейт називав себе першим у світі «трильйонером». Він стверджував, що живе в особняку, який перетворив на неприступну фортецю. Будинок нібито коштував йому грубі гроші.

Врешті з'ясувалося, що відеоблогер обманював своїх шанувальників у тому, що стосувалося розмірів його багатства. Румунські правоохоронні органи та їхні британські колеги встановили, що статки Тейта не перевищують 10 млн доларів. І ці гроші він заробив, змушуючи жінок зніматися в порно та своїх часом садистських відеороликах.

У попередньому ув'язненні Ендрю та Трістан перебували близько трьох місяців. В березні суддя відправив братів під домашній арешт. Залишати Румунію їм було заборонено.

Справу Тейта розглядатиме суд Бухареста. Прокуратура стверджує, що Ендрю та його спільники створили у 2021 році організоване злочинне угруповання для нелегального переправлення людей до Румунії, а також до інших країн, зокрема США та Великої Британії.

Їх цікавили молоді жінки. Брати знайомилися з ними у соцмережах чи на спеціальних сайтах. Діяли за тією ж схемою: освідчувалися в коханні, обіцяли одружитися. Жертви погоджувалися на очне знайомство. Щойно вони опинялися в Румунії, їх розвозили по кількох будинках у Валахії. Там у них відбирали документи, залякували, тримали під цілодобовим наглядом. Жінок штучно заганяли у борги, а потім пропонували зніматися в порно. Тих, хто відмовлявся, злочинці ґвалтували. Після цього жертви погоджувалися.

Свідчення проти Ендрю Тейта погодилися дати сім жінок.

Румунські ЗМІ повідомляють, що процес над братами розпочнеться не скоро. Розгляд може тривати кілька років.

Причина полягає в тому, що закон дає суддям на розгляд матеріалів 60 днів. Після цього суддя ухвалює рішення про початок слухань або повертає справу до прокуратури.

Навіть зараз, коли вся правда про Тейта розкрилася, у братів залишається чимало прихильників. Ці люди розганяють по соцмережах заклики до правосуддя.

«Хоча ми маємо справу з передбачуваним розвитком подій, нам хотілося б скористатися можливістю, щоб продемонструвати невинуватість Ендрю та Трістана та відновити їхню репутацію», — йдеться у заяві групи підтримки.

Румунські ЗМІ повідомляють, що розслідування ще триває. Братів можуть скоро звинуватити у відмиванні грошей та контрабанді неповнолітніх.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські біженці, які через російську агресію виїхали за кордон, ризикують стати жертвами торговців людьми. Наприклад, у Фінляндії нещодавно розкрили схему експлуатації українців, а також громадян Естонії та Латвії.

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