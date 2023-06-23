«Мріяв про нову успішну Україну»: під Вугледаром загинув воїн, якого називали ідеальною людиною

В бою з російськими окупантами загинув ще один герой — військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Михайло Ламанов (позивний «Лом»). Сталося це 17 червня під Вугледаром. Трагічну звістку повідомив адвокат та захисник Ілля Костін.

«Чи бувають ідеальні люди? Ні. Вже ні. Просто повірте, Міша був ідеальною людиною, українцем, солдатом та в першу чергу татом та чоловіком. Мій товариш. Близький, надійний… Я не перебільшую, повірте. Це саме так», — написав він у соцмережі.

Воїн у минулому був одним із співзасновників компанії TopGuard security. За словами колег, армія втратила спеціаліста, який кожен день разом з побратимами, ризикуючи життям, крок за кроком примножував перемогу та був справжнім жахом для ворога:

«Компанія втратила топменеджера міжнародного рівня. Михайло організовував та очолював безпекові заходи таких знакових для України міжнародних івентів, як Євро-2012, Фінал Ліги Чемпіонів-2018, Євробачення, та безпеку таких мегазірок, як Depeche Mode, Deep Purple, RHCP, Scorpions. Серед його друзів були зірки світового шоубізнесу та політики, Aнастейша, П’єр Рішар, Олександр Квасневський… Втратила Україна, втратило українське суспільство, бо саме такі Люди будують нову країну. Багато вчився. Вже в дорослому віці вивчив англійську, вчив та практикував психологію. Мріяв про нову успішну Україну, як приклад часто наводив Польщу. З 2014-го як волонтер часто бував на фронті. Можна сказати, що завдяки Михайлу в компанії були запущені всі волонтерські програми допомоги армії починаючи з 2014-го — від шкарпеток та термобілизни і закінчуючи автомобілями та коптерами у 2022−2023.

З перших днів агресії підписав контракт і пішов служити. Вже в армії вивчив роботу з ударними безпілотниками і став одним з кращих. Багато відео по знищенню ворожої техніки, які ми бачимо в інтернеті і по ТВ, — результат роботи його легендарного підрозділу, який є і залишиться жахом невідворотного покарання орків. Нехай Архангел Міхаїл зустрічає та проведе тебе у місце світла та спокою, де нема смутку, нема горя… А нам залишається пам’ять! Твоя посмішка, твій сміх, твої мрії, молитви".

Поховали воїна 23 червня на Алеї Слави в Києві з усіма військовими почестями.

Раніше повідомлялося, що у запеклих боях за рідну країну загинув український чемпіон.

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