Слідом за Мессі: чемпіон світу та Європи став одноклубником українця в США

Американський «Інтер Маямі», кольори якого захищає футболіст збірної України Сергій Кривцов, підписав контракт зі ще одним зірковим гравцем. Слідом за аргентинцем Ліонелем Мессі лави команди Девіда Бекхема поповнив легендарний капітан «Барселони», чемпіон світу та Європи у футболці збірної Іспанії Серхіо Бускетс (угода до кінця 2025 року).

За інформацією Mundo Deportivo, 34-річний півзахисник мав три варіанти продовження кар'єри: залишитися в «Барселоні», переїхати до Саудівської Аравії за величезні гроші або приєднатися до Мессі в «Інтер Маямі». Іспанець вирішив грати у MLS. Американський клуб оголосив про підписання Бускетса ефектним роликом із цитатами гравців та тренерів на офіційній сторінці в Twitter.

Зазначимо, що за 18 сезонів у «Барселоні» Серхіо Бускетс зіграв 718 поєдинків (третій показник в історії каталонського гранда). У складі команди футболіст виборов 31 трофей, зокрема, дев'ять разів ставши чемпіоном Іспанії і тричі вигравши Лігу чемпіонів.

До речі, як повідомляє відомий інсайдер Ніколо Скіра, разом із Бускетсом лави «Інтер Маямі» поповнив ще один зірковий футболіст — захисник «Барселони» та збірної Іспанії Жорді Альба.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник Мессі та Кривцова зазнав смертельної небезпеки, гуляючи з дітьми в зоопарку.

Фото ФК «Барселона»

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