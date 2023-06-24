Понад усе любив Україну: у бою з окупантами загинув кримський татарин

У бойових діях біля села Кармазинівка Луганської області загинув український воїн, кримський татарин Тимур Матєєв. Йому було 34 роки. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Тимур народився у місті Ангрені Ташкентської області (Узбекистан) у родині, де виховувалося троє дітей. Тимур був молодшою дитиною, про яку дбали мама Сальга абла та двоє старших сестер. Сім'я повернулася до Криму з місць депортації у 1996 році. У 2009 році Тимур закінчив Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю судноводій, — пише Рефат Чубаров на своїй сторінці у Фейсбуці. — Як зазначають усі, хто близько знав Тимура, він був сильною і доброю людиною, із загостреним почуттям справедливості. Системно займався спортом».

З окупацією Криму російськими військами у 2014 році Тимур був вимушений покинути Крим та переїхати на материкову частину території України.

«З початком широкомасштабного вторгнення російських військ на материкову частину території України 24 лютого 2022 року Тимур Матєєв добровільно звернувся до військового комісаріату за місцем проживання і вже 5 березня 2022 року брав участь у боях проти російських загарбників у складі Прикордонних військ України».

Свій останній бій захисник прийняв на посаді інспектора прикордонної служби — кулеметника першої групи наземної розвідки прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби.

Тимура поховали 6 червня на мусульманському цвинтарі в Київській області. Без батька залишилася донька Сафіє, якій 6 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Чикаго попрощалися з українським героєм, який загинув під Бахмутом.

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