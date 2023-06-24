Збито понад 40 ракет: у Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки на Україну

Уночі 24 червня противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами «Shahed-136/131».

Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, ворожі літаки стратегічної авіації у кількості 10 одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. А з акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр». Два ударні дрони «Shahed-136/131» ворог запустив з півдня

«За результатами бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони збито усі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету „Калібр“ та два ударні дрони „Shahed-136/131“. До відбиття повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань „Центр“, „Південь“ та „Схід“ Повітряних Сил Збройних Сил України», — йдеться у повідомленні.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували у напрямку Дніпра та Кривого Рогу.

Нагадаємо, що нещодавно загарбники атакували летовище на Хмельниччині, але українські підрозділи збили всі 13 ракет.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України

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