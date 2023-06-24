Росіяни таємно вивезли з України тонни титану для виробництва «Калібрів» та військових літаків: СБУ розкрила схему

СБУ затримала росіянина, який керував вивезенням з України титану для виробництва «Калібрів», які наразі країна-агресорка запускає по українським містам.

В українській спецслужбі повідомили про затримання у Дніпрі росіянина Олександра Федосеєва, який є «правою рукою» підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова.

«Ці особи організували схему прихованого вивезення з України до рф титанової сировини. Там її використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу „Калібр“, бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, гвинтокрилів Ка-52. Офіційна посада затриманого — радник гендиректора металургійної корпорації „ВСМПО-АВІСМА“, яка належить російському мільярдеру», — йдеться у повідомленні.

Саме через цю корпорацію Шелков налагодив постачання до рф корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині.

Олександр Федосеєв за дорученням олігарха прибув до України до 24 лютого 2022 року для контролю за цим нелегальним бізнесом. Організатори «схеми» переправили до росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн дол.

Федосеєв переховувався від правосуддя, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала. Під час обшуку у нього виявлено російський паспорт та документи з доказами незаконної діяльності.

Раніше слідчі СБУ повідомили Шелкову і Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Суд обрав Федосеєву запобіжний захід у виді тримання під вартою, зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми».

Нагадаємо, що нещодавно у ДБР повідомляли про затримання власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення. У тому числі й організатора злочинної схеми — колишнього народного депутата-«регіонала». З 24 лютого 2022 року ділки відправили до рф комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн.

Ілюстративне фото зі сторінки СБУ у соцмережах

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