В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 9-х класів: що важливо знати

В Україні, де нещодавно пройшла основна сесія НМТ, 23 червня 2023 року почалася реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти (9 класів). Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

«Другий рік поспіль випускники 9-х класів можуть скористатися всіма перевагами онлайн-вступу», — йдеться у повідомленні.

Так, для створення електронного кабінету потрібні такі дані:

• Електронна пошта (буде логіном для входу в кабінет)

• Пароль

• Серія та номер документа про освіту

• Тип та номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ІПН)

• Контактні номери

• Кольорове фото 3×4 см.

В міністерстві порадили під час реєстрації кабінету зважати на такі рекомендації:

• Використовуйте електронну пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України (наприклад, ukr.net, gmail.com — коректні пошти).

• Пароль потрібно вказувати під час кожного входу в кабінет — запам'ятайте або запишіть його.

• Вказуйте номер того документа, що посвідчує особу, який використовували під час замовлення документа про освіту (паспорт, свідоцтво про народження тощо), — це додаткова ідентифікація.

• Для активації кабінету впродовж 15 хвилин перейдіть за посиланням, яке отримаєте на вказану електронну пошту. Надалі заходьте в кабінет з основної сторінки — vstup.edbo.gov.ua

• Вказуйте декілька актуальних номерів телефону для оперативного зв"язку.

• Додайте хороше якісне фото (не селфі), розміром не більше 1 МБ, — заклад освіти може використати його для замовлення студентського (учнівського) квитка.

• На етапі реєстрації кабінету НЕ передбачено завантаження жодних інших файлів, окрім фото. Зокрема, НІ додаток до свідоцтва, НІ довідка щодо місця проживання у 2023 році не застосовуються.

«Нагадуємо, що подання заяв до закладів фахової передвищої освіти для вступників на основі 9 класів починається 30 червня», — повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Раніше «ФАКТИ» писали, як взяти участь у додатковій сесії НМТ, якщо вчасно пройти тестування не вдалося.

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