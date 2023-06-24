Догляд за цибулею у червні: на що потрібно звернути увагу і що важливо зробити

На врожайність цибулі впливає кілька факторів, зокрема, правильне підживлення. Так, досвідчені городники радять підготовувати цю культуру тричи за сезон.

А автори ресурсу «Моя дача. Сад і город» наголошують, що червень — час першого підживлення цибулі монофосфатом калію. Для цього 20 грамів добрива розчиняють у 10 літрах води.

Ще у червні, якщо погода спекотна, цибулю важливо поливати для забезпечення її достатньою кількістю вологи.

Якщо у неї жовтішають пера, то це означає, що рослині не вистачая азоту та магнію. В такому випадку можно внести сечовину, а за 10 днів підживити цибулю сульфатом магнію (20 гр на 10 літрів води).

Рослина може піддаватися нападам цибульної мухи — існує кілька методів боротьби зі шкідником, наприклад, за допомогою нашатирного або сольового розчину чи розчином марганцівки. А ще можна «попудрити» цибулю сумішшю тютюнового пилу та золи у співвідношенні 1:1.

Фото Pixabay

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