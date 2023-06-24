В росії в ході заколоту євгена пригожина у Воронезькій області можуть захопити склад з ядерною зброєю. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

«Агент „АТЕШ“ зі складу пвк „Вагнер“ повідомляє, що передові загони пвк вийшли до околиць Борисоглібська, Воронезької області. У місті розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як „375 об'єкт „С““, 12 управління мо рф. Ймовірно захистити склад зс власними силами не зможе. Адже там дуже мало сил і засобів. Необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Потрібна як мінімум бригада. А оскільки зараз немає вільних військ, єдиний спосіб отримати підкріплення — зняти оперативні резерви з фронту. Бої за воронезький ядерний склад, ймовірно, призведуть до посилення ескалації бойових дій між пвк і мо рф», — повідомили в «АТЕШ».

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що у пригожина відібрали 4 мільярди рублів готівкою.

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