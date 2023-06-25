Ворог вночі атакував Дніпропетрощину: є поранений та руйнування
Російський ворог вкотре влаштував артилерійський обстріл Нікополя і навколишніх громад — у місті внаслідок ворожого обстрілу було поранено 47-річного чоловіка.
«У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани», — констатував очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок, 2 приватних житлових будинки, газопровід, додав очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
З важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.
20 боєприпасів окупаційні війська випустили й по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді. На щастя, місцевих не зачепило. Уціліли і їхні оселі. Проте внаслідок пошкодження лінії електропередач деякі населені пункти було знеструмлено.
Нагадаємо, що під час обстрілів Дніпропетровщини у «чорну» для багатьох міст України дату 23 червня на Дніпропетровщині постраждали 8 місцевих мешканців, серед них двоє — діти.263
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