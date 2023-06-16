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Десерт «Розрада у дощовий день»: смакує з зеленим або трав’яним чаєм

22:29 22 червня 2023
Десерт «Розрада у дощовий день»

Чи траплялось у вашому житті, коли за вікном дощ, хочеться чогось смачненького, а іти до магазину чи кав’ярні погода не дозволяє?

Приготуйте смаколик вдома — і насолоджуйтесь, загорнувшись у плед. Настрій гарантовано поліпшиться!

Рецептом вишуканого десерту «Розрада у дощовий день» поділилась кулінарка Ольга Носуль, яка раніше радила приготувати полуничний десерт із тростинним цукром.

.- Цей десерт смакує з трав’яним чи фруктовим чаєм, — говорить Ольга Носуль. — Також чудова ідея -- заварити зелений чай з лимоном. Смаколик буде доречним і до кави.

Десерт «Розрада у дощовий день»

  • 200 г сметани або вершків
  • Жменька подрібнених волоських горіхів
  • Тростинний цукор та сіль (за смаком)
  • Три столові ложки свіжого полуничного або вишневого соку

Сметану або вершки збити з цукром та сіллю, додати свіжий полуничний або вишневий сік, ще раз збити. Викласти у креманку, посипати подрібненими горіхами.

І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з полуниці нашвидкуруч.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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