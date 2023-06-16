Десерт «Розрада у дощовий день»: смакує з зеленим або трав’яним чаєм
Чи траплялось у вашому житті, коли за вікном дощ, хочеться чогось смачненького, а іти до магазину чи кав’ярні погода не дозволяє?
Приготуйте смаколик вдома — і насолоджуйтесь, загорнувшись у плед. Настрій гарантовано поліпшиться!
Рецептом вишуканого десерту «Розрада у дощовий день» поділилась кулінарка Ольга Носуль, яка раніше радила приготувати полуничний десерт із тростинним цукром.
.- Цей десерт смакує з трав’яним чи фруктовим чаєм, — говорить Ольга Носуль. — Також чудова ідея -- заварити зелений чай з лимоном. Смаколик буде доречним і до кави.
Десерт «Розрада у дощовий день»
- 200 г сметани або вершків
- Жменька подрібнених волоських горіхів
- Тростинний цукор та сіль (за смаком)
- Три столові ложки свіжого полуничного або вишневого соку
Сметану або вершки збити з цукром та сіллю, додати свіжий полуничний або вишневий сік, ще раз збити. Викласти у креманку, посипати подрібненими горіхами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт варення з полуниці нашвидкуруч.
Фото з альбому Ольги Сметанської65
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram