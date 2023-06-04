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Здоров'я та медицина

Не лише смачно, а й корисно: чільна п’ятірка освіжаючих у спеку напоїв від Марини Боржемської

19:39 4 червня 2023
Коктейлі

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами напоїв, які допоможут втамувати спрагу в спекотний день.

Вона зазначає, що коктейлі також збагатять організм вітамінами.

Фреш з лаймом та огірком.

Інгредієнти:

  • Огірок — 3 шт.;
  • Лайм — 2 шт.;
  • Мінеральна вода — 500 мл.

Приготування:

  • Помийте та очистіть огірки, подрібніть їх на тертці та процідіть через сито або марлю.
  • У чистий сік з огіркив вичавіть лайм та додайте воду. Добре збийте та залиште в холодильнику охолоджуватись. Прикрасьте напій скибками лайму та м’ятою.

Яблучний лимонад

Інгредієнти:

  • Вода — 1 л;
  • Зелені яблука — 2 шт.;
  • Лимон — 1 шт.;
  • М’ята.

Приготування:

  • Помийте та очистіть яблука, поріжте на кубики.
  • Натріть цедру з лимона (1 ч.л.).
  • Яблука помістіть у блендер, додайте м’яту та вичавіть половину лимона.
  • Отримане пюре помістіть у графин для напою. Додайте м’яту, що залишилась, а також подрібніть м’якоть половинки лимона для яскравішого смаку.
  • Залийте окропом, накрийте кришкою та залиште охолоджуватися, а потім помістіть у холодильник.

Полуничний лимонад

Інгредієнти:

  • Полуниця — 400−500 г;
  • Лимонний фреш — 150−200 г;
  • Мінеральна вода — 1 л.

Приготування:

  • Полуницю очистіть та збийте у блендері. Можна додати трішки меду.
  • Залийте полуничне смузі водою та додайте лимонний фреш.
  • Залиште лимонад у холодильнику на 2 години.

Морс.

Інгредієнти:

  • Журавлина — 1 чашка ягід;
  • Вода — 1,5 л.

Приготування:

  • Розчавіть журавлину, зцідіть сік.
  • Густу суміш залийте водою та варіть 20 хвилин, процідіть та додайте до напою сік журавлини.
  • Коли охолоне, залиште в холодильнику на декілька годин.
  • Подавати можна з м’ятою та льодом.

Полунично-банановий смузі.

Інгредієнти:

  • Полуниця — 300 г;
  • Банан — 1 шт.;
  • Натуральний йогурт — 200 мл.

Приготування:

  • Помийте та очистіть полуницю, поріжте на шматочки та збийте у блендері разом з бананом.
  • Додайте йогурт та продовжуйте збивати до утворення однорідної маси.
  • Розлийте у склянки та охолодіть.
  • Замість полуниці можна використовувати будь-які інші ягоди за смаком.

Раніше Марина Боржемська дала три рецепти корисних салатів. Вона розповідала, що для того, аби тренування було максимально ефективним та повноцінним, прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим. Це потрібно зробити не менш, ніж за 1,5−2 годин до тренування.

Фото Pixabay

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