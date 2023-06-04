Не лише смачно, а й корисно: чільна п’ятірка освіжаючих у спеку напоїв від Марини Боржемської

Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами напоїв, які допоможут втамувати спрагу в спекотний день.

Вона зазначає, що коктейлі також збагатять організм вітамінами.

Фреш з лаймом та огірком. Інгредієнти: Огірок — 3 шт.;

Лайм — 2 шт.;

Мінеральна вода — 500 мл. Приготування: Помийте та очистіть огірки, подрібніть їх на тертці та процідіть через сито або марлю.

У чистий сік з огіркив вичавіть лайм та додайте воду. Добре збийте та залиште в холодильнику охолоджуватись. Прикрасьте напій скибками лайму та м’ятою.

Яблучний лимонад Інгредієнти: Вода — 1 л;

Зелені яблука — 2 шт.;

Лимон — 1 шт.;

М’ята. Приготування: Помийте та очистіть яблука, поріжте на кубики.

Натріть цедру з лимона (1 ч.л.).

Яблука помістіть у блендер, додайте м’яту та вичавіть половину лимона.

Отримане пюре помістіть у графин для напою. Додайте м’яту, що залишилась, а також подрібніть м’якоть половинки лимона для яскравішого смаку.

Залийте окропом, накрийте кришкою та залиште охолоджуватися, а потім помістіть у холодильник.

Полуничний лимонад Інгредієнти: Полуниця — 400−500 г;

Лимонний фреш — 150−200 г;

Мінеральна вода — 1 л. Приготування: Полуницю очистіть та збийте у блендері. Можна додати трішки меду.

Залийте полуничне смузі водою та додайте лимонний фреш.

Залиште лимонад у холодильнику на 2 години.

Морс. Інгредієнти: Журавлина — 1 чашка ягід;

Вода — 1,5 л. Приготування: Розчавіть журавлину, зцідіть сік.

Густу суміш залийте водою та варіть 20 хвилин, процідіть та додайте до напою сік журавлини.

Коли охолоне, залиште в холодильнику на декілька годин.

Подавати можна з м’ятою та льодом.

Полунично-банановий смузі. Інгредієнти: Полуниця — 300 г;

Банан — 1 шт.;

Натуральний йогурт — 200 мл. Приготування: Помийте та очистіть полуницю, поріжте на шматочки та збийте у блендері разом з бананом.

Додайте йогурт та продовжуйте збивати до утворення однорідної маси.

Розлийте у склянки та охолодіть.

Замість полуниці можна використовувати будь-які інші ягоди за смаком.

Раніше Марина Боржемська дала три рецепти корисних салатів. Вона розповідала, що для того, аби тренування було максимально ефективним та повноцінним, прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим. Це потрібно зробити не менш, ніж за 1,5−2 годин до тренування.

Фото Pixabay

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