Не лише смачно, а й корисно: чільна п’ятірка освіжаючих у спеку напоїв від Марини Боржемської
Українська фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилася рецептами напоїв, які допоможут втамувати спрагу в спекотний день.
Вона зазначає, що коктейлі також збагатять організм вітамінами.
Фреш з лаймом та огірком.
Інгредієнти:
- Огірок — 3 шт.;
- Лайм — 2 шт.;
- Мінеральна вода — 500 мл.
Приготування:
- Помийте та очистіть огірки, подрібніть їх на тертці та процідіть через сито або марлю.
- У чистий сік з огіркив вичавіть лайм та додайте воду. Добре збийте та залиште в холодильнику охолоджуватись. Прикрасьте напій скибками лайму та м’ятою.
Яблучний лимонад
Інгредієнти:
- Вода — 1 л;
- Зелені яблука — 2 шт.;
- Лимон — 1 шт.;
- М’ята.
Приготування:
- Помийте та очистіть яблука, поріжте на кубики.
- Натріть цедру з лимона (1 ч.л.).
- Яблука помістіть у блендер, додайте м’яту та вичавіть половину лимона.
- Отримане пюре помістіть у графин для напою. Додайте м’яту, що залишилась, а також подрібніть м’якоть половинки лимона для яскравішого смаку.
- Залийте окропом, накрийте кришкою та залиште охолоджуватися, а потім помістіть у холодильник.
Полуничний лимонад
Інгредієнти:
- Полуниця — 400−500 г;
- Лимонний фреш — 150−200 г;
- Мінеральна вода — 1 л.
Приготування:
- Полуницю очистіть та збийте у блендері. Можна додати трішки меду.
- Залийте полуничне смузі водою та додайте лимонний фреш.
- Залиште лимонад у холодильнику на 2 години.
Морс.
Інгредієнти:
- Журавлина — 1 чашка ягід;
- Вода — 1,5 л.
Приготування:
- Розчавіть журавлину, зцідіть сік.
- Густу суміш залийте водою та варіть 20 хвилин, процідіть та додайте до напою сік журавлини.
- Коли охолоне, залиште в холодильнику на декілька годин.
- Подавати можна з м’ятою та льодом.
Полунично-банановий смузі.
Інгредієнти:
- Полуниця — 300 г;
- Банан — 1 шт.;
- Натуральний йогурт — 200 мл.
Приготування:
- Помийте та очистіть полуницю, поріжте на шматочки та збийте у блендері разом з бананом.
- Додайте йогурт та продовжуйте збивати до утворення однорідної маси.
- Розлийте у склянки та охолодіть.
- Замість полуниці можна використовувати будь-які інші ягоди за смаком.
Раніше Марина Боржемська дала три рецепти корисних салатів. Вона розповідала, що для того, аби тренування було максимально ефективним та повноцінним, прийом їжі перед заняттям спортом є обов’язковим. Це потрібно зробити не менш, ніж за 1,5−2 годин до тренування.
Фото Pixabay33
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