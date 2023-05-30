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Варення з полуниці нашвидкуруч: готується п’ять хвилин

22:30 1 червня 2023
Полуниця

Варити варення не обов’язково у великій кількості та годинами. Якщо у сезон ягід хочеться кілька ложечок до чаю чи морозива -приготуйте варення нашвидкуруч. Воно матиме насичений смак та аромат літа.

Простим рецептом смаколика поділилась кулінарка Ольга Носуль.

- Таке варення можна варити практично з будь-яких ягід, — говорить Ольга Носуль. — Краще робити це у чугунній сковорідці. Рецепт досить простий у виконанні.

Варення з полуниці нашвидкуруч

  • Полуниця — пів кілограма
  • Цукор — стакан (можна і менше)
  • Свіжа м’ята для декору при подачі

Полуницю почистити та помити. Засипати цукром та «тушкувати» на сковорідці без додавання води, постійно помішуючи. Коли полуничний сік закипить, варити п’ять хвилин.

Охолодити. Декорувати свіжою м’ятою та подати до морозива чи чаю у гарній креманці.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали про книгу «Смаки Львова» відомого польського журналіста Пьотра Янчарека, в якій є чимало цікавих рецептів.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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