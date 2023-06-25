«Домовленості» не поспішають виконувати: «вагнер» досі контролює військові аеродроми Ростовської області

Після того як куратор пвк «вагнер» євген пригожин зупинив свій «рейд справедливості» й заявив, що він не піде на Москву, «вагнерівці» покинули Ростов-на-Дону. Але вихід з міста не означає, що вони покинули військові аеродроми.

ПВК «вагнер» досі контролює військові аеродроми Ростовської області. Про це в Telegram пише журналіст Андрій Цаплієнко.

За його інформацією, наразі перекрита федеральна траса М-4 «Дон» у Московській та Тульській областях.

«Сторони так довіряють одна одній, що не поспішають виконувати угоди», — зазначає журналіст.

За його словами, аеродром «Міллєрово» використовувався «вагнерівцями» протягом всієї так званої «сво». На цьому аеродромі базуються Су-24 та Су-25, якими «вагнер» завдає ударів по українських військах.

Цаплієнко пише, що літаки пвк «вагнер» українські бійці ППО неодноразово збивали, також брали в полон пілота-найманця.

Як повідомлялось, провідні американські ЗМІ вважають, що заколот пригожина був заздалегідь підготовленою операцією. На їхню думку, підготовка почалась ще тоді, коли пригожин публічно критикував шойгу й герасимова.

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