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Клуб споживачів

Терміново дайте це підживлення томатам і огіркам в червні-липні: вони від радості віддячать вас рясним врожаєм

11:50 25 червня 2023
Грядка з перцем

Кожна господиня прагне, аби молоді рослини овочевих культур були міцнішими і більш стійкими. Досягнути цього можна за допомогою внесення у грунт корисних речовин, або ж поливу живильними розчинами.

Один з варіантів таких розчинів приготував автор добре відомого каналу Поради біолога.

За його словами, таке підживлення дуже порадує рослини томатів, огірків і перців.

Для приготування знадобиться суха гвоздика (1 чайна ложка) та рис (З столові ложки). Їх треба подрібнити у блендері і змішати.

Додаємо до суміші 2 літра води та 2−5 крапель йодного розчину.

Знову перебиваємо все у блендері і настоюємо протягом 5 годин.

Проціджуємо, додаємо ще 1 літр води, а далі одну склянку розчину виливаємо у 5-літрову ємність з водою і поливаємо нею рослини під корінь.

Нагадаємо також, що огіркам дуже подобається живильний розчин, приготований з марганцівкою.

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