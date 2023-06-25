Кримінальник і військовий злочинець пригожин пожвавив ситуацію в росії, та й у сусідніх країнах. Дуже багато чого розкрив, нарив і показав. Найголовніше — путіна вже немає, пише білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської програми «Європейська Білорусь» Андрій Санніков, який раніше розповів про сценарії розвитку ситуації в білорусі та Україні.

«Група озброєних погано навчених людей проходить маршем близько тисячі кілометрів без жодного опору. А на це ботоксний друг оленяра бекає щось незрозуміле, випорожнюється рідким пафосом і обіцяє всіх захистити і з усіма розправитися. Причому захищати і розправлятися він збирається з одними й тими самими.

Ніколи ще кремлівська влада не виглядала такою жалюгідною і безпорадною. пригожин може сьогодні заявляти все що завгодно, це не має значення. Процес, якщо згадати термінологію Горбачова, вже пішов. З пригожиним чи без, путіну відраховують останні дні. Добре б без мерзенного пригожина, хоча це неважливо.

Пригожинський марш — це з розряду племінних воєн у Південній Америці або Африці. росія сьогодні — рівно та сама ситуація, коли одні напівграмотні вожді хочуть змістити інших, щоб самим стати такими ж, як їхні попередники. У цій кризовій ситуації я потай сподівався хоч на якусь притомну реакцію самопроголошених новоутворень білоруської опозиції. Може, зроблять рішучий крок, на який можна буде сказати: «Так, це гідно. Це можна підтримати». На жаль!"

За словами Саннікова, пригожин показав слабкість путіна, але кремлівський ліліпут набагато сильніший за те опудало, яке сьогодні править білоруссю.

«Я не можу повірити, що в білорусі навіть показушні прихильники диктатора не бачать фізичного гниття цього роздутого тіла і його психічного руйнування. А якщо бачите — допоможіть народу позбутися цієї смердючої ганьби. Сьогодні можна раз і назавжди перестати бути покидьком, який служить ще більшим покидькам. А головне — можна дуже швидко й ефективно позбавити своїх рідних, дітей, онуків пекучого сорому за свого родича, який був у служінні у нікчеми. Можна і потрібно! Не в сигналі справа — у совісті й у розумінні унікальності історичного моменту!«

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