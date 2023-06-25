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Події

Жодного співчуття: на Хмельниччині шанувальники УПЦ МП влаштували скандал під час панахиди за загиблим

16:51 25 червня 2023
натовп

На Хмельниччині знову спалахнув скандал за участю УПЦ МП.

Прихильники московського патріархату влаштували скандал під час панахиди за загиблим військовослужбовцем Іваном Кушніруком.

Адепти «російської церкви» зібралися біля входу до храму, де проходило прощання, і кричали «ганьба» військовим та родичам героя.

Про це повідомила у Twitter Аліна Єрофєєва.

«У Хмельницькому кричали „ганьба“ військовим та родичам загиблого воїна, які виходили з храму після панахиди за загиблим, яку проводила ПЦУ», — повідомила блогерка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що панахиду за Іваном Кушніруком проводили вдень 23 червня у Свято-Троїцькому храмі. Коли присутні на прощанні стали виходити, прихильники московського патріархату вигукували «ганьба», «ми не хочемо ПЦУ», «герої в лапках служать рогатому сатані» та інші блюзнірські та недоречні гасла.

Іван Кушнірук загинув під час наступу в районі села Сєверне. Йому було 40 років. У героя залишилися мати, дочка, дружина та брат з сестрою.

Раніше ми розповідали про скандал, який влаштували священики УПЦ МП довкола Києво-Печерської лаври.

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