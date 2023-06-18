Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, який раніше спрогнозував спекотну, але нестійку погоду цими вихідними, дав прогноз на наступний тиждень.

Як пише meteoprog.com, наступноъ семиденки очікується нестійка погода, періодично з короткочасними дощами і коливаннями температури повітря.

Найінтенсивніші дощі очікуються у західній частині України. Температурний фон країни виявиться близьким до норми, в окремі дні — вище норми на 2 — 4 °C.

У понеділок, 19 червня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півдні Одеської області та в Криму. На решті території країни переважно без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря +13…+18°С, днем +24…+29°С.

У вівторок, 20 червня, вночі без істотних опадів, удень у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, днем +26…+31°С.

У середу, 21 червня, на більшій частині території України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, у центральних областях значні. Місцями грози, град та шквалисте посилення вітру до 17 — 22 м/с. У західній частині без опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, днем +23…+28°С.

У четвер, 22 червня, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї та на крайньому сході. В решті областей України без опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с, на південному сході окремі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, на північному сході близько +10 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27°С, на півдні +28…+31°С.

У п'ятницю, 23 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у західних областях удень пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер на Лівобережжі країни північно-східний, на Правобережжі південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15°С, удень +23…+28°С.

У суботу, 24 червня, у західних, місцями також у північних регіонах України очікуються дощі та грози. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, днем +24…+29°С.

У неділю, 25 червня, вночі без істотних опадів, удень місцями в Україні пройдуть невеликі дощі, подекуди грози. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, днем у південних, центральних та східних областях +27…+32°С, у західних та північних областях +22…+27°С.

Раніше Ігор Кібальчич прогнозував, що в середньому у червні температура повітря очікується близькою до норми, у західних та північних областях вище за норму на 1 — 2 °C. Кількість опадів також прогнозується близько норми, проте місцями у центральних та південних областях може випасти до 2−3 місячних норм.

Фото Pixabay

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