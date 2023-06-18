36.80 / 37.32 40.09 / 40.82
Київ: +28
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Насолоджуйтеся літом: наступного тижня, 19 — 25 червня, стовпчики термометрів перевалять через позначку +30

12:48 18 червня 2023
Літній луг

Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, який раніше спрогнозував спекотну, але нестійку погоду цими вихідними, дав прогноз на наступний тиждень.

Як пише meteoprog.com, наступноъ семиденки очікується нестійка погода, періодично з короткочасними дощами і коливаннями температури повітря.

Найінтенсивніші дощі очікуються у західній частині України. Температурний фон країни виявиться близьким до норми, в окремі дні — вище норми на 2 — 4 °C.

У понеділок, 19 червня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на півдні Одеської області та в Криму. На решті території країни переважно без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря +13…+18°С, днем +24…+29°С.

У вівторок, 20 червня, вночі без істотних опадів, удень у західних та північних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/сек. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, днем +26…+31°С.

У середу, 21 червня, на більшій частині території України очікується нестійка погода. Пройдуть дощі, у центральних областях значні. Місцями грози, град та шквалисте посилення вітру до 17 — 22 м/с. У західній частині без опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, днем +23…+28°С.

У четвер, 22 червня, короткочасні дощі очікуються у Приазов'ї та на крайньому сході. В решті областей України без опадів. Вітер північно-східний, 7−12 м/с, на південному сході окремі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, на північному сході близько +10 °С. Вдень повітря прогріється до +22…+27°С, на півдні +28…+31°С.

У п'ятницю, 23 червня, очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише у західних областях удень пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер на Лівобережжі країни північно-східний, на Правобережжі південно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15°С, удень +23…+28°С.

У суботу, 24 червня, у західних, місцями також у північних регіонах України очікуються дощі та грози. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°С, днем +24…+29°С.

У неділю, 25 червня, вночі без істотних опадів, удень місцями в Україні пройдуть невеликі дощі, подекуди грози. Вітер західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, днем у південних, центральних та східних областях +27…+32°С, у західних та північних областях +22…+27°С.

Раніше Ігор Кібальчич прогнозував, що в середньому у червні температура повітря очікується близькою до норми, у західних та північних областях вище за норму на 1 — 2 °C. Кількість опадів також прогнозується близько норми, проте місцями у центральних та південних областях може випасти до 2−3 місячних норм.

Фото Pixabay

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Молодий місяць

Напружений день для Близнюків, сприятливий для Левів та повний можливостей для Стрільців: гороскоп на 18 червня 2023 року

салат

Салат за 5 хвилин за рецептом любимої свекрухи: готуємо з того, що є у холодильнику

Кевін Костнер із дружиною

Скандальне розлучення: Кевін Костнер звинуватив дружину в тому, що вона відмовляється залишати його маєток вартістю 145 млн доларів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту