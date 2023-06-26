«Калібри» з півдня та безпілотники з півночі: росіяни вночі знову намагалися атакувати Україну

У ніч проти понеділька, 26 червня, російські окупанти знов атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, атака йшла переважно з південного напрямку.

Так, рашисти здійснили пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна у Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» зі східного узбережжя Азовського моря.

«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед», — йдеться у повідомленні.

А з північного напрямку ворог атакував чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні) — усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Усього за ніч було знищено 13 повітряних цілей.

За словами керівниці координаційного пресцентру сил охорони «Південь» Наталії Гуменюк, щонайменше два «Калібри» були знищені на підльоті з моря до прибережної зони. А під час збиття дронів вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у двох багатоквартирних будинках. На щастя, постраждалих немає.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України — задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари таздійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 3 важливих цілі противника.

Втрати ворога станом на ранок понеділка, 26 червня, наступні:

Фото Генштабу ЗСУ

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони на півдні звільнили близько 130 кв. км території. Як зазначає Military Media Center, вона підкреслила, що українські війська продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«На минулому тижні там відбувалось вирівнювання фронту, покращення оперативно-тактичного положення і в результаті цього було звільнено 17 кв. км… Якщо рахувати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то вже звільнено близько 130 кв. км», — каже Маляр

Протягом минулого тижня на Таврійському напрямку російські війська атакували українські позиції майже 150 разів, відбулось майже 4 тисячі обстрілів з боку ворога. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії на Таврійському напрямку здійснили майже 9 тисяч вогневих завдань.

Раніше вона заявляла, що у Сил оборони України щодня є просування на фронті.

Фото з Вікіпедії

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