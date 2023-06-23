Щодня є просування: в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Давати оцінки результатів контрнаступу Збройних сил України поки що передчасно. Наступальні дії зараз в активній фазі.

Про це заявила в етері телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Щодня у нас є просування. Щодня. Так, це поступово, але наші закріплюються на цих рубежах і вони просуваються впевнено», — сказала вона у відповідь на питання щодо повідомлень іноземних ЗМІ про те, що контрнаступ нібито не виправдав очікувань.

Чиновниця нагадала, що були приклади миттєвого звільнення територій, а були й інші приклади.

«Якщо ми говоримо про Херсон, дуже довго формувалася ситуація з Силами оборони, щоб потім можна було ефективно звільнити місто», — сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони думає, що «передчасно робити оцінки, тому що сам наступ, наступальні дії тривають».

«І говорити „позитивно“ це чи „негативно“ — це просто некоректно. Вони (наступальні дії — ред.) тривають, в активній фазі», — додала вона.

Як відомо, Збройні сили України розпочали великий контрнаступ на початку червня. За офіційними даними, за два тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко, проте контрнаступ ЗСУ восени минулого року теж розпочинався подібним чином.

Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ стикаються зі складнощами, у тому числі із замінованими територіями.

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