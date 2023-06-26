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Залишилося всього п'ять днів: охочим отримати субсидію на неопалювальний сезон нагадали про крайній термін подання заяви

14:03 26 червня 2023
Гривні

Для отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ з початку неопалювального сезону (з 1 травня) заяву на її призначення потрібно подати протягом двох місяців — до кінця червня.

Як нагадує «Соціальна інформаційна платформа», у бажаючих отримати повну суму допомоги на оплату комуналки, є ще п’ять днів для подання заяви. Якщо це зробити пізніше, субсидію нараховуватимуть не з початку сезону, а з дня звернення.

Подати заяву на призначення субсидії можна особисто:

  • до сервісного центру Пенсійного фонду;
  • ЦНАПу;
  • уповноваженим органам сільських, селищних і міських рад.

Чи онлайн:

  • через портал «Дія»;
  • вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ.

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян по житлову субсидію. Новації, зокрема, звільнять громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації для призначення субсидій. Пенсійний фонд з офіційних джерел інформації самостійно здійснить збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фото Pixabay

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