Нещасний випадок на американських гірках у Швеції: є загиблі та травмовані

У Стокгольмі в парку розваг Gröna lund зійшов з рейок вагончик на американських гірках Jetline. Одна людина загинула й дев'ять отримали травми. Діти й дорослі були доставлені в лікарню. Через нещасний випадок Gröna lund буде закритий щонайменше на тиждень. Про це компанія оголосила на пресконференції.

«Сьогодні сумний день для Gröna lund, наші думки з постраждалим та їхніми родичами. Ми допомагаємо поліції в розслідуванні, а також починаємо власне розслідування», — говорить Ян Ерікссон, генеральний директор парку розваг.

Загалом дев'ять осіб, як дітей, так і дорослих, були доставлені в лікарню після трагедії. Про це повідомляє Region Stockholm. Спочатку повідомлялося, що троє людей отримали серйозні травми, але пізніше ця інформація була змінена — одна людина отримала серйозні поранення. Серед постраждалих троє дітей, всі з незначними травмами.

За даними екстрених служб, люди випали з вагончиків американських гірок після того, як вони зійшли з рейок, а потім застрягли на схилі. Кілька людей також опинилися в пастці на американських гірках, і їх довелося знімати рятувальним службам. Було піднято по тривозі велику кількість підрозділів рятувальних служб і поліції. На місце події також був відправлений вертоліт швидкої допомоги, а парк розваг був негайно евакуйований. Поліція розпочала попереднє розслідування за фактом заподіяння смерті, нанесення тілесних ушкоджень і створення небезпеки для оточуючих.

За словами Анніки Троселіус, інформаційного менеджера Gröna lund, безпека є найважливішим питанням для компанії. Атракціони перевіряються щодня, щотижня та щомісяця як незалежними інспекторами, так і самою компанією Gröna lund.

«Ми б ніколи не відкрили атракціон, якби не були впевнені в його безпеці, тому ми так само, як і ви, стурбовані цим інцидентом», — каже вона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Миколаєві, в дитячому містечку «Казка», на атракціоні загинула дитина.

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