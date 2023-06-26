«Саша, вибач мені — не зберіг я тебе»: щемлива історія про українського захисника, який пізнав пекло війни із 2014

У Погребищі на Вінниччині поховали 53-річного захисника Олександра Головатюка. Головний сержант самохідного артилерійського взводу загинув в бою 9 червня 2023 року біля населеного пункту Уманське Донецької області. Приклонивши коліно, простеливши вулиці квітами, учасники траурної процесії проводили героя в його останній земний шлях, подумки дякуючи за мирне небо над головою.

«Олександр своє життя, працюючи в колгоспі, фермерських господарствах, охороні Погребищенського цукрозаводу, хлібоприймального підприємства, приватних структурах, зарекомендував себе як добра, щира, чуйна людина. Він мав золоті руки. Був не тільки майстром, а і, як поділилися його побратими, неперевершеним кухарем, — повідомляє Погребищенська міська рада - Завдяки Олександру Васильовичу і таким, як він, безстрашним воїнам, ми встояли в 2014 році і в найскрутніший період війни з російською ордою та почали давати гідну відсіч окупантам».

Командир розповів під час церемонії прощання, що Олександр Головатюк 25 лютого знову пішов на війну.

«Кожна людина має свою історію, але не кожна людина здатна свою історію вписати в історію свого народу, в історію нашої держави! Сашко вписав червоними чорнилами, вписав своєю кров`ю — віддав своє життя… Зараз на фронті іде бій! Кожну хвилину іде команда: «Вогонь!!! Вогонь!!! Вогонь!!!» Саша, завжди на цю команду ти відповідав мені: «Готово!» Хай цей день стане днем пам’яті, днем нашої ненависті до ворога, який прийшов на нашу землю. Саша, вибач мені — не зберіг я тебе…«

Після прощання труну із прахом Героя придали землі під залпи траурного салюту та Гімну України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що під Вугледаром загинув воїн, якого називали ідеальною людиною.

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