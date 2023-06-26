Російські спецслужби погрожували сім'ям командирів «вагнерівців»: британська розвідка про причини зупинення заколоту

Несподіване рішення євгена пригожина розгорнути своїх найманців за якихось 200 км від москви і відмовитися від штурму російської столиці продовжує змушувати західних аналітиків шукати розумне пояснення. У понеділок, 26 червня, впливова британська газета The Telegraph опублікувала статтю під назвою «Загроза сім'ї з боку російських агентів змусила Пригожина скасувати наступ на Москву» .

«Подробиці дають зрозуміти, чому група Вагнера відмовилася від спроби державного перевороту, яка виявила «справжні тріщини» у владі путіна.

Згідно з джерелами у британській розвідці, російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям командирів групи Вагнера. Після цього пригожин скасував свій наступ на москву.

Також було підраховано, що сили найманців налічували лише 8 000 бійців, а не заявлені 25 000. І вони б, ймовірно, зазнали поразки за будь-якої спроби захопити російську столицю.

Згідно з інформацією, якою поділилося джерело з The Telegraph, путін тепер спробує асимілювати солдатів групи Вагнера до російської армії та усунути її колишніх командирів.

Аналіз дає ключ до розгадки того, чому пригожин скасував свій бунтівний марш на москву 24 червня лише за кілька годин до приходу до столиці.

Залишається тільки припускати, яка формальна угода була укладена, якщо така була взагалі. Кремль заявив у суботу, що пригожин вирушить до білорусі в обмін на помилування за звинуваченням у державній зраді.

Жодних коментарів від пригожина з приводу цієї пропозиції не надходило. Також залишається незрозумілим, чи буде міністр оборони росії сергій шойгу знижений на посаді чи звільнений, як того вимагав пригожин.

Міністерство оборони росії опублікувало 26 червня фотографію шойгу, який нібито відвідує передовий пункт управління російськими військами.

У неділю депутат російського парламенту Андрій Гурулєв, відомий кремлівський пропагандист, заявив, що «немає іншого виходу», окрім страти пригожина та ще одного відомого вагнерівського лідера.

Путіна не бачили на публіці з того часу, як він звернувся до нації в суботу вранці. У неділю на державному телебаченні було показано заздалегідь записане інтерв'ю, зняте до бунту групи Вагнера.

В інтерв'ю путін висловив упевненість у реалізації планів щодо того, що він продовжує називати «спеціальною військовою операцією» в Україні.

З'явилися повідомлення про те, що Сполучені Штати знали про можливий заколот групи Вагнера за кілька днів до того, як це сталося, а The Washington Post цитує чиновника, який сказав, що вони знали, що «щось не так».

Повідомлялося, що деякі особи у Вашингтоні були стурбовані тим, що путін може втратити контроль над своїм ядерним арсеналом, якщо проти кремля буде здійснено переворот.

Міністерство оборони росії заявило, що Україна використала хаос, розв'язаний спробою державного перевороту пригожина, для посилення своїх атак навколо Бахмута на Донбасі. У неділю українські військові заявили, що зайняли нові позиції.

«Будь-який хаос у тилу ворога працює в наших інтересах», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Британське Міністерство оборони також заявило, що Україна за останні кілька днів активізувала свої атаки та вдосконалила свою тактику проти «добре підготовленої» російської оборони. «Українські підрозділи домагаються поступового, але стійкого тактичного прогресу в ключових областях», — зазначили на ранковому брифінгу британської розвідки.

Аналітики кажуть, що відволікання уваги на спробу державного перевороту пригожина могло послабити лінію фронту росії. Кремль не вивів жодних частин для захисту москви від бойовиків Вагнера, але пригожин закликав солдатів регулярної армії дезертувати.

У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що збройне повстання в росії виявило «справжні тріщини» у владі путіна після того, як його змусили піти на угоду про амністію.

Блінкен сказав в інтерв'ю CBS News, що ця подія стала «прямим викликом владі путіна». Тож це викликає глибокі питання, показує справжні тріщини".

Вплив заколоту групи Вагнера на полі бою в Україні ще доведеться побачити. Україна заявила, що минулими вихідними було досягнуто нових успіхів у її контрнаступі.

Кремль заявив, що солдати групи Вагнера, які не брали участі в перевороті, будуть взяті до складу російських сил оборони і більше не підлягатимуть судовому переслідуванню.

Тим часом вагнерівці тепер погрожують пригожину, стверджуючи, що він зрадив їх, коли відмовився від спроби кремлівського перевороту.

В інтернеті розміщено відео, на якому найманці звинувачують пригожина в боягузтві. Він обдурив своїх прихильників, і тепер їм загрожує суворе покарання. Один із бойовиків каже: «Пригожин все наобіцяв, а потім повернув кермо в інший бік».

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю прокоментував виняткову ситуацію в росії, пов'язану з бунтом воєнізованого угруповання «Вагнер», сказавши, що цей бунт показує розбіжності в російському таборі та говорить про крихкість армії росії.

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