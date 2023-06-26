Чотири людини загинули у великій автокатастрофі за участю мікроавтобуса на Черкащині (фото)

В Черкаській області, де нещодавно заарештували поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні підлітка, сталася жахлива ДТП, в якій загинуло четверо осіб. Про це повідомили в поліції області.

«Автопригода сталась близько 14:00 години на автодорозі „Стрий-Ізварине“ біля селища Бабанка, Уманського району. Попередньо встановлено, що 39-річний водій автомобіля Volkswagen в’їхав у припаркований на узбіччі вантажний автомобіль Renault, поблизу якого перебував 54-річний керманич. Унаслідок ДТП загинуло чотири особи. П'ятеро осіб, троє з них неповнолітніх дівчат віком 11, 15, 16 років та водія автомобіля Volkswagen з різними ступененями тяжкості доставлено до лікарні. Керманича автомобіля Volkswagen затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», днями на Волині вантажівка перекинула мікроавтобус з майже 20 пасажирами.

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