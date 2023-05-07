37.30 / 37.82 40.85 / 41.67
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Черкасах заарештовано поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні підлітка

19:21 7 травня 2023
Насильство

Цього року великий резонанс викликала справа щодо згвалтування школярки у Закарпатті, над якою познущалися троє підлітків. Не менш гучний випадок трапився у Черкасах, де у злочині сексуального характеру підозрюються двоє правоохоронців, наразі колишніх.

Як повідомляють в ГУНП у Черкаській області, фігуранти перебувають за гратами, а їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків.

6 квітня із заявою про злочин сексуального характеру відносно 17-річнох дівчини звернулася мати потерпілої. «Під час перевірки інформації з’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні двоє працівників поліції. Про подію невідкладно поінформували ДБР», — йдеться у повідомленні поліції.

Читайте також: Найнебезпечніший серійний ґвалтівник в історії Британії виявився лондонським поліцейським

Затриманим повідомилено про підозру, а у поліції Черкащини співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині було затримано чоловіка, який уночі проник через вікно в кімнату 12-річної дівчинки і погрозами змусив піти в літню кухню, де й скоїв по відношенню до неї дії сексуального характеру.

Фото Pixabay

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок проти шкідників на городі: як правильно його використовувати

Дівчина з ноутбуком

Понеділок — день важкий: для яких знаків зодіаку початок тижня 8 — 14 травня не буде простим

торт

Дуже простий торт з трьох інгредієнтів від української блогерки (відео)

Насильство

У Черкасах заарештовано поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні підлітка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту