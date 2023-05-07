У Черкасах заарештовано поліцейських, яких підозрюють у зґвалтуванні підлітка

Цього року великий резонанс викликала справа щодо згвалтування школярки у Закарпатті, над якою познущалися троє підлітків. Не менш гучний випадок трапився у Черкасах, де у злочині сексуального характеру підозрюються двоє правоохоронців, наразі колишніх.

Як повідомляють в ГУНП у Черкаській області, фігуранти перебувають за гратами, а їхні безпосередні керівники відсторонені від виконання службових обов’язків.

6 квітня із заявою про злочин сексуального характеру відносно 17-річнох дівчини звернулася мати потерпілої. «Під час перевірки інформації з’ясувалося, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні двоє працівників поліції. Про подію невідкладно поінформували ДБР», — йдеться у повідомленні поліції.

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Затриманим повідомилено про підозру, а у поліції Черкащини співробітники внутрішньої безпеки та головної інспекції Нацполіції проводять службове розслідування, матеріали якого в найкоротший термін будуть скеровані до ДБР та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині було затримано чоловіка, який уночі проник через вікно в кімнату 12-річної дівчинки і погрозами змусив піти в літню кухню, де й скоїв по відношенню до неї дії сексуального характеру.

Фото Pixabay

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