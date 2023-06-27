В правила дорожнього руху внесені зміни: за яке «нововведення» водію відразу випишуть штраф в 8500 грн

Правила дорожнього руху передбачають обов'язок водіїв в Україні гарантувати безпеку пасажирів авто (навіть тих, хто на задніх сидіннях). Іншими словами, водії повинні стежити, щоб усі були пристебнуті ременями безпеки.

Також відомо, що якщо водії не дотримуватимуться цього правила, то за це загрожує відповідальність.

Про це нагадує портал «Автотема».

Водіям заборонено розпочинати рух, якщо хтось із пасажирів відмовляється пристебнутись ременем безпеки. Однак за певних обставин, наприклад, коли пасажир має інвалідність, яка не дозволяє йому пристібатись ременем безпеки, водій може не виконувати це правило.

Раніше від пристібання ременів безпеки звільнялися водії таксі та інструктори автошкіл, але з того часу до правил дорожнього руху були внесені зміни.

При перевезенні дітей, зріст яких є меншим за 145 см, обов'язковим є використання спеціального автокрісла. Відсутність такого може призвести до складання окремого протоколу.

Водії мають пам'ятати про покарання за недотримання правил дорожнього руху. Перше порушення спричиняє штраф у розмірі 510 гривень, а у разі ДТП штрафи становлять від 2400 до 8500 гривень.

Водії відповідають за те, щоб усі пасажири були пристебнуті ременями безпеки. Невиконання цієї вимоги може спричинити штрафи, що стягуються з водія, а не з окремих пасажирів.

Наприклад, якщо чотири пасажири не пристебнуті ременями безпеки, водія може бути оштрафовано на 2400 грн.

Нагадаємо, раніше було названо порушення правил дорожнього руху, за які стягують величезні штрафи.

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