Популярна співачка Оля Полякова візьме участь у Pride in London. Хода вже 51 рік поспіль проходить у самому центрі Лондона. Артистка очолить українську колону, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні. Одна з найвпливовіших у світі прайд подій відбудеться 1 липня.

«Боротьба за свободу і цінність кожного українця — це те, за що наша країна щодня виборює право у двобої з рашистським злом. Війна не обирає, якої ти статі, сексуальної орієнтації або який у тебе колір очей. На передовій перемогу здобувають також військові ЛГБТІК+, права яких досі не врегульовані законодавчо в питаннях узаконення відносин, піклування про партнера, їх спільне майно, дітей… Захистити законно незахищених від атак і цькування, від злочинів на ґрунті ненависті — це той шлях цивілізованої країни, який ми ще маємо пройти. Україна вже відчутно різниться від держави-агресора, де ідеологія країни є людиноненависницькою до своїх же співгромадян, де права людини — фікція. Україна — це вже частина прогресивного світу, незалежно від того, як швидко ми виграємо цю війну. Тому, сьогодні ми маємо особливо чітко підкреслювати, що нас, українців, обʼєднує, а не розділяє», — прокоментувала Оля Полякова.

Вона вважає, що зараз нас обʼєднують прагнення свободи, безпеки і рівноправності всіх наших громадян.

Нагадаємо, колишній учасник шоу «Холостячка» Андрій Хветевич зробив камінгаут та одружився зі своїм хлопцем.

Раніше MELOVIN оголосив про свою бісексуальність.

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