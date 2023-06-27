Переможний почин брата та сестри: Україна здобула ще п'ять золотих медалей та побила рекорд на Європейських іграх

Урожайним на медалі виявився для збірної України сьомий змагальний день Європейських ігор у Кракові 27 червня — п'ять золотих нагород, дві срібні та одна бронзова.

Чемпіонський почин поклали брат і сестра Павло та Юлія Коростильови, які стали чемпіонами у стрільбі змішаних дуетів із дрібнокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. У фіналі вихованці львівської школи стрільби перемогли дует із Чехії у складі Матея Рампула та Альжбети Дєдової — 16:6.

Здорово виступили на змаганнях у Польщі наші представники мауй-таю (тайський бокс), які виграли у змагальний день три з чотирьох своїх фіналів. Чемпіонами Європейських ігор стали Ігор Любченко (вагова категорія до 67 кг), Олександр Єфименко (до 71 кг) та Олег Приймачов (до 91 кг), а Єгор Скуріхін (до 81 кг), програвши у вирішальному поєдинку супернику з Молдови, завоював «срібло».

Тріумфально виступила у Кракові наша легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. У півфіналі олімпійська чемпіонка перемогла суперницю з Італії (15:12), а у фіналі знищила опонентку з Румунії (15:3) та стала дворазовою чемпіонкою Європейських ігор.

Другу медаль Ігор виграла наша стрибунка у воду Ксенія Байло, яка після «золота» у парі з Кирилом Полюхом взяла «срібло» у дуеті з Софією Есман у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Крім того, «бронзу» у змаганнях шпажистів Україні приніс фехтувальник Володимир Станкевич.

За підсумками семи днів змагань Україна з 33 медалями (17 золотих, 9 срібних та 7 бронзових), як і напередодні, посідає у загальнокомандному заліку 3-є місце, хоча значно підтягнулася до лідерів. Вище (за кількістю «золота») лише Італія — 63 медалі (19—19—25) та Іспанія — 42 (18—11—13).

Ба більше, Україна із 17 нагородами вже побила своє досягнення за кількістю золотих медалей, завойованих на Європейських іграх (у мінську-2019 було 16 нагород вищої проби, а у Баку-2015 — вісім).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих стала чемпіоном Європейських ігор.

Фото european-games.org

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