Чемпіон світу покінчив життя самогубством у 35 років

Трагічно обірвалося життя 35-річного казахстанського важкоатлета Володимира Сєдова. Тіло спортсмена без слідів насильницької смерті було знайдено у його будинку в селі Достик, попередня причина смерті — самогубство.

«Пішов із життя досвідчений спортсмен — важкоатлет — Володимир Сєдов, — написала у співчутті пресслужба Федерації важкої атлетики Казахстану. — Заслужений майстер спорту Республіки Казахстан, учасник Олімпіади-2008, багаторазовий чемпіон та рекордсмен Казахстану, Володимир Сєдов із дитинства був відданий спорту. За визначні успіхи був нагороджений орденом „Курмет“. Володимиру Сєдову було 35 років. Колектив Федерації важкої атлетики РК висловлює глибокі співчуття сім'ї, рідним та близьким Володимира».

Зазначимо, що Сєдов неодноразово вигравав чемпіонат Казахстану, у тому числі з рекордним результатом, представляв рідну країну на Олімпіаді-2008 у Пекіні (посів четверте місце, поступившись за додатковими показниками бронзовому призеру з Вірменії), а в 2009 році став чемпіоном світу в Південній Кореї. Щоправда, всіх своїх нагород спортсмен був позбавлений після того, як у 2016 році в його аналізах було знайдено заборонений препарат станазалол, і всі медалі, виграні в період з 2008-го по 2016-й, у нього відібрали, а також відсторонили від змагань на вісім років (дискваліфікація мала завершитися в червні 2024 року).

На Олімпіаді-2008 у Пекині Сєдов поступився лише за додатковими показниками бронзовому призеру з Вірменії

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