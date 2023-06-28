Не робіть так ніколи: фахівець дала поради, як бути після аварії з її винуватцем

Аварія — сама по собі досить неприємна подія, але ще гірша, коли винуватець втік з місця події. Що робити потерпілому — наздоганяти негідника або залишатися на місці, як шукати винуватця і хто виплачуватиме завдані збитки, чи можна з’їхати на узбіччя — пояснення дала адвокатка Дар'я Свистула.

«Часто буває так, що винуватець, оцінивши ситуацію, вирішує не зупинятися, роблячи вигляд що «не помітив» удару. Як бути в такій ситуації? Чи варто переслідувати винуватця і викликати поліцію, щоб його затримали? Я не рекомендую діяти таким чином.

По-перше, вплутуючись у погоню, водій, що постраждав, сам порушує закон. Відповідно до п. 2.10 ПДР водій, який став учасником ДТП, повинен зупинити свій автомобіль і залишатися на місці аварії до прибуття співробітників поліції. Тому, після завершення «переслідування», на постраждалого водія буде складено протокол за залишення місця ДТП.

По-друге, поліція може скласти протокол за ДТП щодо обох водіїв. Якщо обидва водії полишили місце ДТП, то набагато важче встановити місце ДТП, і відповідно визначити справжнього винуватця. Через це протокол за статтею 124 КУпАП у результаті можуть скласти на обох водіїв".

Крім того, додає адвокатка, спроба самостійно затримати винуватця ДТП може призвести до іншої, серйознішої аварії.

«Таким чином, якщо винуватець втік з місця, не варто намагатися його затримати. Намагайтеся зафіксувати марку та номер його автомобіля та залишайтеся на місці аварії до прибуття працівників поліції. Непогано взяти контакти свідків, якщо такі є. Після прибуття поліції у постраждалого водія візьмуть письмові пояснення та складуть схему ДТП. Далі співробітники патрульної поліції повинні вжити заходів для пошуку винуватця та складання щодо нього протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП».

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар юристів, чи потрібно переоформлювати страховку, якщо автомобіль змінив власника.

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