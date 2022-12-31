«Якщо з’їдете на узбіччя, потім нічого не доведете»: що робити, коли потрапили у ДТП

Щороку на дорогах відбуваються тисячі дорожньо-транспортних пригод, від яких не застрахований ніхто. Що потрібно робити при аваріях та які дії має виконати водій, розповів адвокат Роман Сімутін, який раніше давав поради щодо поведінки, коли вас починають обшукувати на вулиці.

«Перша непорушна аксіома: надайте допомогу потерпілому та викличте „швидку“. Друга (і перша, якщо відсутній потерпілий): одразу шукайте свідків і записуйте їхні контакти. Але якщо сумніваєтеся у своїй правоті, контакти поліції не передавайте, краще порадьтеся з адвокатом. Зніміть відеореєстратор і заховайте. Хоч це й ваша страховка, але може виявитися палицею на два кінці. Що робити з відео, потім розберетеся. Зафіксуйте на відео: місце ДТП, розташування автомобілів, слідів гальмування, всіх уламків від авто на дорозі та осип ґрунту, бо за цими ознаками встановлюється місце зіткнення. Забезпечте їх недоторканність, встановіть знаки об’їзду. Викличте поліцію. І тільки після цього телефонуйте знайомим, родичам, прокурорам, адвокату — кому забажаєте».

Обов’язково, радить адвокат, залишайте автомобіль нерухомим, не піддавайтеся вмовлянням з’їхати на узбіччя, щоб не заважати руху.

«Якщо ви це зробите, потім нічого не доведете. Не давайте ніяких показів, посилайтеся на ст. 63 Конституції України. Навіть якщо ви впевнені, що праві, перебуваючи в надто емоційному стані, можете надати такі пояснення, якими тільки нашкодите собі.

Проконтролюйте відбір зразків у водія на предмет вживання алкоголю або наркотиків. Це має відбуватися за вашою обов'язковою участю! Завжди контролюйте заміри поліції особисто: всі деталі, котрі вони зображають на схемі ДТП, мають бути внесені до схеми із замірами".

Раніше адвокат дав поради, що робити, щоб водія не притягнули незаконно «за керування у нетверезому стані».

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