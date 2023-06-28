Відомого британського актора, який зник у горах пів року тому, знайшли мертвим

Департамент шерифа округу Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, заявив, що останки, знайдені днями в горах у Південній Каліфорнії, належать відомому акторові Джуліану Сендзу. Як уже повідомляли «ФАКТИ», зірка фільмів «Кімната з видом», «Чорнокнижник», «Арахнофобія» зник безвісти 13 січня. Йому було 65 років.

«Причина смерті все ще розслідується. Ми чекаємо результатів подальших тестів», — йдеться в заяві шерифа.

«Ми хотіли б висловити нашу вдячність усім добровольцям, які невпинно працювали, щоб знайти містера Сендза», — додав шериф.

За словами офіційних осіб, понад 80 добровольців і десятки професійних рятувальників брали участь у пошукових роботах останніми днями за підтримки двох вертольотів. Також були задіяні безпілотники.

«Ми, як і раніше, зберігаємо Джуліана в наших серцях у вигляді яскравих спогадів про нього як про прекрасного батька, чоловіка, дослідника, любителя світу природи і мистецтва, а також як оригінального актора», — йдеться в заяві сім'ї Сендза.

«Джуліан любив говорити: „У мене ніколи не було вихідних, але я іноді відпочиваю“. Тепер він відпочиває в місці, яке справді схвалив би», — сказав із сумом брат Сендза.

Джуліан був двічі одружений. Його першою дружиною була британська журналістка Сара Гарві. У цьому шлюбі в актора 1985 року народився син Генрі Морлі Сендз. Джуліан і Сара розлучилися 1987 року.

У 1990 році Джуліан одружився з журналісткою Євгенією Сітковіц. У них народилися дві дочки: Наталя Морлі Сендз (1996 рік) та Імоджен Морлі Сендз (1999 рік).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зірка фільму «Одного разу в Америці» Тріт Вільямс розбився на мотоциклі.

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