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Суспільство та люди

«Отримаєш у мене!»: Залужний з гумором відреагував на пост військового блогера про успішне просування ЗСУ (відео)

11:52 28 червня 2023
Валерій Маркус

Український військовий, ветеран війни на сході України, письменник, блогер та мандрівник Валерій Маркус, який зараз служить у лавах 47 -ї окреї механізованої бригади виклав у мережу відео, розповівши, як його підрозділ просувається вперед.

Маркус без шолому та захисту розповідає про штурм та захоплення позицій ворога. За словами військового, у ЗСУ є успіхи, але українські воїни просуваються повільно через щільну оборону противника.

Він також каже, що знімає своє відео в окопах, які були відбиті у ворога. Наразі в них багато трупів вбитих рашистів. «Траншея вузенька, вся заповнена тілами… Ми просто спали на трупах. Такого досвіду у мене ще не було, чесно кажучи… Ну, що вам сказати… М`якенько», — каже він.

Коли Валерій Маркус записував це відео, було чутно вибух.

На відео військовослужбовця відреагував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наказав бійцю негайно вдягнутися.

Нагадаємо, що кілька днів тому Міноборони України підтвердило звільнення села Рівнопіль, що на Донеччині.

Фото — скріншот

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