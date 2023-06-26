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Вимагають брати російський паспорт: окупанти шантажують постраждалих від затоплення жителів Херсонщини

20:06 27 червня 2023
затоплена вулиця та будівлі

Російські окупанти, які 6 червня підірвали Каховську ГЕС, тепер використовують скрутне становище мешканців постраждалих від підтоплення районів лівобережної Херсонщини для того, щоб змусити їх отримувати паспорти рф. Про це повідомляє Штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. .

Відомо, що представники окупаційної адміністрації видають так звані «житлові сертифікати» та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили «російське громадянство». В інших вимагають написати заяву на отримання документів рф й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

А тим часом ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій визнала росію винною у скоєнні злочину екоциду шляхом підриву Каховської ГЕС, повідомляє Верховна Рада. За ухвалення документу було зібрано 80 голосів. Він містить низку пунктів, серед яких і визнання країни-агресора винною у причетності до скоєння воєнного злочину — екоциду — шляхом підриву дамби Каховської ГЕС.

Як писали «ФАКТИ», Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада збройних сил рф.

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