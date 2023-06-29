Успіх стрибунів у воду та жінок-стрільців: Україна здобула ще два «золота» на Європейських іграх

Ще дві нагороди найвищої проби приніс для збірної України восьмий змагальний день Європейських ігор у Кракові.



Найкращим у синхронних стрибках із 3-метрового трампліну став український дует Олега Колодія та Данила Коновалова. Набравши 410,16 бала за підсумками своїх спроб, наші співвітчизники випередили в підсумковому протоколі італійців Лоренцо Марсалью та Джованні Точчі (402,66), а також Жюля Буйє та Алексіса Жандара із Франції (394,42).

Цей успіх став уже четвертим для українських спортсменів у змаганнях зі стрибків у воду на Європейських іграх у Кракові та дозволив нашій збірній виграти медальний залік у цій дисципліні.

Також тріумфально виступила українська жіноча команда зі стрільби з 25 метрів. Наша трійка у складі Олени Костевич, Юлії Коростильової (обидві вже виборювали нагороди на нинішніх Іграх) та Анастасії Німець «перестріляла» у фіналі команду Польщі — 16:10.

За підсумками восьми змагальних днів Україна з 36 медалями (19 золотих, 10 срібних та 7 бронзових) піднялася в загальнокомандному заліку на 2-е місце, випередивши (за кількістю «золота») Іспанію — 44 нагороди (18—12—14). Попереду лише Італія — 68 (21−21−26).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ярослава Магучих стала чемпіонкою Європейських ігор.

Фото european-games.org

135

Читайте нас у Facebook та Instagram