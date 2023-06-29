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Україна

Майже 700 окупантів, 27 артсистем і літак: названо втрати ворога за минулу добу

9:15 29 червня 2023
Сили оборони України

Розпочалася чотириста дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БпЛА типу «Shahed». Нашою протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, ворог завдав 2 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

У відповідь на обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога. Наші захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Загалом втрати ворога протягом доби виглядають так:

  • особового складу — близько 680 осіб;
  • танків — 2 одиниці,
  • бойових броньованих машин — 10 одиниць;
  • артилерійських систем — 27 одиниць;
  • засоби ППО — 1 одиниця;
  • літаки — 1 одиниця (загалом з 24 лютого 2022 їх було знищено 315);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 одиниць;
  • спеціальна техніка — 6 одиниць.
Інфографіка Генштабу ЗСУ

Відзначимо, що нині окупанти активно ховають у братських могилах жертв штучного паводку, створеного ними підривом Каховської ГЕС.

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