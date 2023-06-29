Готував удари ворога по аеродромах: на Кіровоградщині затримано агента фсб

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію на Кіровоградщині, затримавши агента фсб, який займався підготовкою нових повітряних ударів рф по авіаційній інфраструктурі в області.

Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від свого російського «куратора» — кадрового співробітника 5-ї служби фсб, що перебуває у тимчасово окупованому Криму.

За повідомленням прес-центру СБУ, для виконання отриманого розвідзавдання російський агент збирав максимум інформації про технічний стан українських аеродромів та можливу наявність там бойових літаків і складів з боєприпасами ЗСУ, а також намагався виявити вогневі позиції системи протиповітряної оборони поблизу українських авіаційних об’єктів.

Крім того, російська спецслужба хотіла з’ясувати через свого агента загальну кількість можливих влучань по аеродромній інфраструктурі регіону.

Встановлено, що «поточні витрати» фігуранта ворог покривав за рахунок «переказів» від фсб у криптовалюті. Загальна сума отриманих коштів становила до 10 тисяч (у гривневому еквіваленті).

Отримані закриті відомості окупанти планували використати для здійснення повторних повітряних атак на інфраструктуру Сил оборони.

Втім, співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час відеозйомки ним території однієї з військових частин ЗСУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фіксації «потрібних» цілей та спілкування з фсб.

Скрін листування з "куратором"

Особу фігуранта ідентифіковано — ним виявився мешканець Кропивницького, якого спецслужба рф завербувала на початку цього року. У поле зору фсб він потрапив традиційно — через свої антиукраїнські дописи в одному з прокремлівських Телеграм-каналів.

Подальшу комунікацію з агресором зрадник здійснював через месенджер. При цьому, перед кожним початком «листування» використовував спеціальний «ідентифікаційний» код.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Карного кодексу України («Державна зрада»).

Нагадаємо, раніше на Донеччині було затримано адміністратора ворожого телеграм-каналу, який «зливав» ворогу локації ЗСУ на східному фронті.

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