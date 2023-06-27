«Зливав» локації ЗСУ на східному фронті: СБУ затримала адміна ворожого Телеграм-каналу

На Донбасі контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора.

Зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення рф створив власний Телеграм-канал.

На цьому ресурсі він викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку, повідомили у спецслужбі.

Зрадник збирав інформацію з власної ініціативи під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських захисників.

Також він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району.

У цих повідомленнях він «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Встановлено, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань та представники спецслужб рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, фігурант використовував власний Телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, днями СБУ затримала росіянина, який керував вивезенням з України титану для виробництва «Калібрів».

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