Українські військові помітно просунулись на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 роти російських військових.

Про це повідомив у Telegram бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій», — розповів він.

Крім того, за словами командувача, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.

Також знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. А саме:

3 танки;

9 одиниць БМП;

2 БПЛА «Орлан-10»;

2 БПЛА «Zala»;

БПЛА «Supercam»;

4 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;

БМ-21 «Град»;

2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;

2 гаубиці 2С19 «Мста-С»;

зенітний ракетний комплекс «С-300»;

зенітний ракетний комплекс «Бук»;

РЕБ «Поле-21».

Також було вражено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що даними DeepState, на 19 червня, ЗСУ просунулися відразу на двох напрямках — Запорізькому та Бахмутському. Зокрема, українські військові завдяки злагодженим діям просунулися у районі Кліщіївки Донецької області. Знаковою подією сьогодні стало звільнення села П'ятихатки Запорізької області, яке стало 8 населеним пунктом, зачищеним від ворога під час двотижневого контрнаступу.

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