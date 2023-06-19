36.81 / 37.32 40.19 / 40.89
Київ: +29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ помітно просунулись на Таврійському напрямку, — Тарнавський

17:18 19 червня 2023
Олександр Тарнавський

Українські військові помітно просунулись на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 роти російських військових.

Про це повідомив у Telegram бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку є успіхи Сил оборони і помітні просування внаслідок успішних штурмових дій», — розповів він.

Крім того, за словами командувача, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань.

За даними Тарнавського, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш ніж дві роти.

Також знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника. А саме:

  • 3 танки;
  • 9 одиниць БМП;
  • 2 БПЛА «Орлан-10»;
  • 2 БПЛА «Zala»;
  • БПЛА «Supercam»;
  • 4 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;
  • БМ-21 «Град»;
  • 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б»;
  • 2 гаубиці 2С19 «Мста-С»;
  • зенітний ракетний комплекс «С-300»;
  • зенітний ракетний комплекс «Бук»;
  • РЕБ «Поле-21».

Також було вражено 6 місць зберігання боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що даними DeepState, на 19 червня, ЗСУ просунулися відразу на двох напрямках — Запорізькому та Бахмутському. Зокрема, українські військові завдяки злагодженим діям просунулися у районі Кліщіївки Донецької області. Знаковою подією сьогодні стало звільнення села П'ятихатки Запорізької області, яке стало 8 населеним пунктом, зачищеним від ворога під час двотижневого контрнаступу.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

мавпи

Рибам — цікаві знайомства, Скорпіонам — грошові надходження, Левам — успіхи у справах: гороскоп на день Талановитої Мавпи 19 червня

Водій

Штраф 40 тисяч гривень та позбавлення прав на сім років: в Україні суттєво посилили покарання для частини водіїв-порушників

Кабачкові оладки

«Вийшло дуже смачно»: кабачкові оладки за особливим рецептом від судді «Майстер Шефа»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту