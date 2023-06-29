Виготовляли фальшиві паспорти для «легалізації» росіян: СБУ ліквідувала підпільну типографію

В Україні викрили схему виготовлення та продажу підроблених документів.

Організатори схеми пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю, повідомили в СБУ.

Серед клієнтів були громадяни рф, які на підставі підроблених документів намагалися «легалізуватися» в Україні або виїхати до Євросоюзу.

Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

Наприклад, ID-картка громадянина України вартувала 1,1 тис. дол., фейкове посвідчення водія продавали за 600 доларів, фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я оцінювали від 5 до 10 тис. доларів.

Щомісяця фігуранти виконували від 100 і більше «замовлень».

Під час понад 150 обшуків у підпільному «цеху», а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено:

- бланки фальшивих документів;

- обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів;

- печатки і штампи, які використовували у незаконній діяльності.

Наразі організатору схеми, його «кур'єру» з Бучі, а також двом спільникам з Рівного та Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, днями на Донбасі контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора. Зрадник збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ та викладав її на власному телеграм-каналі.

«ФАКТИ» також писали про затримання росіянина, який керував вивезенням з України титану для виробництва смертоносних ракет «Калібр».

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