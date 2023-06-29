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Погода

Спека до +31: синоптики розповіли, коли очікувати зміни погоди

14:38 29 червня 2023
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Як і попереджали синоптики, у п'ятницю, 30 червня, на півночі, сході та північному сході України, а також в західних областях пройдуть грозові дощі.

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

«У центральній частині та на півдні впродовж дня 30 червня нічого серйозного дощового. Ймовірність незначних опадів у цих регіонах з'явиться хіба що завтра ввечері», — повідомляє вона.

Температура повітря у більшості областей очікується в межах +20…+26 градусів. На Харківщині, Сумщині, Полтавщині місцями +18…+22 градуси, у південній частині та на Закарпатті +25…+29 градусів.
Вітер буде північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15−20 метрів за секунду.

У Києві червень завершиться комфортною погодою, до +24 градусів. Але буде вітер, істотних опадів не очікується. Дощі у столиці можливі ввечері 30 червня.

За прогнозом Діденко, з початком липня, повертається в Україну висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25…+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода.

Нагадаємо, сьогодні на ранок із-за негоди та штормового вітру знеструмлено 90 населених пунктів у Києві та трьох областях України.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

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